İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.06.2021 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944211
BIST
17:341.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,26
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.396
17:348,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7512
En Düşük
8,6753
17:3410,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0609
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4730
En Düşük
10,3652
17:34501,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,61
|Açılış
|: 501,66
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,18
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ALKA
|16,50
|4.939.584
|% 10,00
|
|RYSAS
|4,18
|38.873.162
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|22.748.484
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.404.835
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.687.877
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.515.317
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.670.362
|% -9,86
|
|BERA
|12,95
|166.178.315
|% -8,09
|
|VAKFN
|11,83
|353.241.746
|% -7,43
|
|THYAO
|14,37
|623.237.333
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,82
|560.927.581
|% 1,64
|
|GARAN
|8,26
|510.502.877
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,08
|417.651.098
|% -1,89
|
|EREGL
|18,18
|377.369.067
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,08
|417.651.098
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,22
|276.355.177
|% -1,33
|
|KRDMD
|6,82
|560.927.581
|% 1,64
|
|GARAN
|8,26
|510.502.877
|% -0,96
|
|PETKM
|5,44
|315.656.820
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7420
|8,7448
|% 0,41
|
|Euro
|10,4586
|10,4668
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1260
|12,1868
|% 0,30
|
|Frank
|9,4990
|9,5562
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3211
|2,3327
|% 0,25
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,54
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,25
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:47XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 8, 954.00 milyon TL de
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17:46GLRYH
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 022, 576 adet işlem
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17:45TSGYO
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 441, 004 adet işlem
-
17:44DAGI
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 910, 826 adet işlem
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 61 kaybederek (% -0.85 ) 1, 236