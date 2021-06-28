İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
28.06.2021 17:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944536
BIST
17:161.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,60
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
17:168,7113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0530
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6959
17:1610,4151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0514
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
17:16499,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,73
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ATATP
|26,40
|47.942.142
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.285.005
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.873.756
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.786.382
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.125.588
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.956.636
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.883.804
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,15
|923.855.359
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,94
|831.227.208
|% -5,37
|
|THYAO
|13,97
|812.000.659
|% -2,17
|
|SASA
|29,16
|527.926.117
|% -0,55
|
|KRDMD
|6,65
|454.091.911
|% -2,35
|
|EKGYO
|1,94
|831.227.208
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,17
|378.808.939
|% -1,81
|
|GARAN
|8,15
|923.855.359
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,08
|76.344.486
|% -1,82
|
|AKBNK
|5,33
|376.476.049
|% -0,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7075
|8,7113
|% -0,60
|
|Euro
|10,3629
|10,4151
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,0932
|12,1538
|% -0,32
|
|Frank
|9,4469
|9,5038
|% -0,73
|
|Riyal
|2,3173
|2,3289
|% -0,54
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,27
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|-0,97
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29ATLAS
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 369 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, GUBRF, DOHOL
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 22 kaybederek (% -0.99 ) 1, 219
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, TKURU, ERBOS, ATATP, YESIL, YAPRK, KUTPO, VANGD, SELVA, SERVE
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, DENGE, SAMAT, CEOEM