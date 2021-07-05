İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.07.2021 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946315
BIST
17:391.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:398,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:3910,2883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:39498,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:39
|VKFYO
|7,81
|3.773.672
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.555
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.803.638
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|122.455.438
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.173.731
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.327.892
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|68.115.419
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,91
|3.030.259
|% -4,21
|
|THYAO
|14,09
|1.045.325.247
|% 2,55
|
|GARAN
|8,61
|942.489.163
|% 2,50
|
|KOZAL
|110,80
|744.863.522
|% -1,77
|
|SASA
|29,42
|643.922.499
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,88
|330.594.885
|% 1,54
|
|GARAN
|8,61
|942.489.163
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|234.404.759
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,28
|125.968.705
|% 5,79
|
|THYAO
|14,09
|1.045.325.247
|% 2,55
|
|AKBNK
|5,43
|325.130.691
|% 1,88
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6585
|8,6624
|% -0,20
|
|Euro
|10,2722
|10,2883
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% -0,08
|
|Frank
|9,3582
|9,4146
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% -0,16
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,91
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|-0,16
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:53XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 837.00 milyon TL de
-
17:53ULUUN
Yüzde 5.80 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 369, 428 adet işlem
-
17:52IZMDC
Yüzde 6.05 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 609, 875 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 3 artarak (% 1.01 ) 1, 229
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BURCE, EDATA, SELVA, TSPOR, ARMDA, VAKFN, BIOEN, EUKYO