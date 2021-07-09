İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.07.2021 17:44
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950036
BIST
17:381.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:388,6629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6500
17:3810,2921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:38503,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,92
|Açılış
|: 502,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.764.213
|% 9,91
|
|ERBOS
|133,30
|155.396.220
|% 9,53
|
|KUTPO
|51,30
|108.579.738
|% 7,59
|
|EDIP
|2,85
|20.520.014
|% 6,74
|
|FADE
|17,47
|49.236.529
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.698.875
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.309.852
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,06
|74.320.751
|% -9,74
|
|KATMR
|2,85
|48.159.102
|% -8,36
|
|GARAN
|8,54
|731.081.259
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,23
|689.732.190
|% 2,12
|
|PETKM
|5,47
|676.769.648
|% 2,43
|
|THYAO
|13,60
|674.102.144
|% -0,44
|
|EREGL
|18,01
|534.683.944
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|232.309.852
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|345.378.527
|% 2,22
|
|PETKM
|5,47
|676.769.648
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,85
|206.923.970
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,23
|689.732.190
|% 2,12
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6592
|8,6629
|% -0,34
|
|Euro
|10,2843
|10,2921
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9719
|12,0319
|% 0,12
|
|Frank
|9,4248
|9,4816
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3017
|2,3132
|% -0,43
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,01
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,30
|