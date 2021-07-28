İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
28.07.2021 16:59
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952276
BIST
17:401.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:408,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:4010,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:40495,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KATMR
|3,19
|50.696.642
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.939.692
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.957.111
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.447.902
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.980.478
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.457.072
|% -9,91
|
|EDIP
|5,14
|358.853.801
|% -7,55
|
|AVHOL
|5,46
|15.153.049
|% -5,37
|
|ANHYT
|9,23
|62.778.236
|% -5,14
|
|METUR
|6,90
|105.105.846
|% -4,56
|
|GARAN
|8,20
|629.159.877
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|605.974.181
|% 0,08
|
|PETKM
|5,63
|555.567.018
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,50
|554.095.174
|% 0,13
|
|EREGL
|18,69
|520.473.379
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.800.457
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|555.567.018
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,58
|223.449.793
|% 1,18
|
|KARSN
|4,06
|312.732.115
|% 2,78
|
|GARAN
|8,20
|629.159.877
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5672
|8,5701
|% 0,13
|
|Euro
|10,1170
|10,1238
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8473
|11,9067
|% 0,03
|
|Frank
|9,3185
|9,3746
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2775
|2,2890
|% 0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,78
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,40
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
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17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TTKOM, KCHOL
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 36 artarak (% 0.20 ) 1, 201
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, TUREX, KATMR, IDGYO, HURGZ, EDATA, AVGYO, KTSKR
-
17:50
SEKUR, MARKA, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:50
RTALB, EUKYO, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında