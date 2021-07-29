İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
29.07.2021 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952655
BIST
17:101.391
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 30,22
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.392
En Düşük
1.371
17:108,4938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0544
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:1010,1131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0242
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:10498,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,07
|Açılış
|: 498,83
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:08
|EDATA
|13,68
|138.190.871
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.348.474
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.711.429
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.667.942
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.981.491
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.981.491
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,53
|293.353.740
|% -6,02
|
|EREGL
|20,08
|1.045.422.488
|% 7,21
|
|GARAN
|8,30
|987.873.432
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,82
|826.747.632
|% 3,85
|
|THYAO
|12,81
|570.961.153
|% 1,99
|
|ASELS
|15,31
|460.633.107
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,30
|283.106.123
|% 1,77
|
|GARAN
|8,30
|987.873.432
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,82
|826.747.632
|% 3,85
|
|KARSN
|4,18
|331.807.283
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,05
|68.280.334
|% 0,96
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4964
|8,4997
|% -0,57
|
|Euro
|10,1125
|10,1217
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8253
|11,8846
|% -0,22
|
|Frank
|9,3204
|9,3765
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2573
|2,2687
|% -0,67
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|25,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|25,52
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|12,35
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|