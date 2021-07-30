İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.07.2021 18:03
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953374
BIST
17:561.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:568,4344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5610,0338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:56494,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,16
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:54
|CEMAS
|1,32
|78.766.167
|% 10,00
|
|IDGYO
|3,08
|152.152.090
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.108.961
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.812.217
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.473
|% 9,96
|
|METUR
|6,82
|98.051.553
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|155.746.335
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|155.746.335
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|29.023.405
|% -9,73
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.408.268.670
|% 1,80
|
|KARSN
|4,58
|787.440.919
|% 9,05
|
|KRDMD
|7,84
|693.699.089
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,39
|636.692.885
|% 3,46
|
|EREGL
|20,06
|566.351.800
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|636.692.885
|% 3,46
|
|KARSN
|4,58
|787.440.919
|% 9,05
|
|GARAN
|8,49
|1.408.268.670
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,84
|693.699.089
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,56
|225.045.897
|% 6,27
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4293
|8,4317
|% -0,28
|
|Euro
|10,0012
|10,0084
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,6994
|11,7581
|% -0,64
|
|Frank
|9,2594
|9,3152
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2416
|2,2529
|% -0,31
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-6,46
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,02
|