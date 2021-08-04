İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.08.2021 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954727
BIST
17:101.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
17:108,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0664
|Açılış
|: 8,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4713
En Düşük
8,3721
17:1010,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0613
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0562
En Düşük
9,9509
17:10494,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,13
|Açılış
|: 494,19
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ISGSY
|10,67
|36.058.635
|% 10,00
|
|EDATA
|16,31
|182.791.775
|% 9,98
|
|PENTA
|40,34
|43.408.628
|% 9,98
|
|KTSKR
|29,30
|10.464.978
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|31.089.809
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|192.007.923
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,64
|57.146.234
|% -4,09
|
|KGYO
|8,45
|27.972.708
|% -3,98
|
|CRFSA
|38,90
|5.064.817
|% -3,71
|
|CEOEM
|8,34
|22.396.599
|% -3,36
|
|GARAN
|9,05
|1.708.318.100
|% 2,14
|
|THYAO
|12,72
|652.907.391
|% 0,71
|
|AKBNK
|5,41
|518.100.537
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,88
|492.835.679
|% 1,16
|
|KOZAL
|106,90
|384.028.696
|% 2,10
|
|GARAN
|9,05
|1.708.318.100
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,45
|297.423.285
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,36
|152.786.888
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,41
|518.100.537
|% 1,12
|
|ODAS
|1,35
|98.320.389
|% 1,50
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4688
|8,4713
|% 0,79
|
|Euro
|10,0346
|10,0409
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,7331
|11,7919
|% 0,66
|
|Frank
|9,2989
|9,3550
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2455
|2,2567
|% 0,53
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,63
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.330
|22,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|19,22
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,30
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,09
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|-1,14
|