İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.08.2021 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956966
BIST
17:271.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:278,6112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:2710,0919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0693
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:27477,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,87
|Açılış
|: 477,32
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DAGI
|4,29
|279.506.447
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.882.498
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.013.744
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.567.051
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.080.446
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.678.227
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.947.578
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,40
|4.065.374
|% -8,32
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|GARAN
|9,18
|1.262.190.282
|% 0,44
|
|EREGL
|19,81
|1.248.360.893
|% -3,46
|
|SISE
|8,36
|1.220.731.119
|% 2,20
|
|GENIL
|15,70
|1.055.077.719
|% 9,79
|
|KRDMD
|8,03
|904.939.275
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,50
|544.742.173
|% 2,46
|
|SISE
|8,36
|1.220.731.119
|% 2,20
|
|GARAN
|9,18
|1.262.190.282
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,85
|232.441.700
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,03
|904.939.275
|% 0,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6069
|8,6112
|% -0,31
|
|Euro
|10,0865
|10,0919
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9010
|11,9607
|% -0,16
|
|Frank
|9,2971
|9,3531
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2886
|2,3001
|% -0,29
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-5,51
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|1,93
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:40VBTYZ
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 812, 751 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 21 artarak (% 0.79 ) 1, 551
-
17:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, SISE
-
17:39XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 13, 471.00 milyon TL de
-
17:37VBTYZ
Yüzde 6.48 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 679, 932 adet işlem