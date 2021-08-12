İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.08.2021 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957638
BIST
17:371.442
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 31,26
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:378,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:3710,0776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0607
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:37481,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,40
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VKFYO
|6,82
|27.872.173
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|97.726.487
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.411.419
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.015.253
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|154.937.992
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.796.320
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.561.427
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|82.912.817
|% -7,54
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,50
|940.426.431
|% 2,07
|
|EREGL
|19,69
|755.713.201
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,22
|175.762.754
|% -2,63
|
|PETKM
|5,96
|475.723.180
|% 3,29
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5659
|8,5695
|% -0,64
|
|Euro
|10,0707
|10,0776
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8089
|11,8681
|% -0,95
|
|Frank
|9,2412
|9,2968
|% -0,83
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% -0,67
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,40
|71,40
|-0,04
|