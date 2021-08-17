İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.08.2021 17:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958678
BIST
17:371.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:378,4368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:379,9028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0658
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:37484,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SELGD
|6,50
|29.612.849
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.131.783
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|193.542.986
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.604.715
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.178.398
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.036.252
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.299.337
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|81.331.995
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,45
|1.695.247.165
|% 0,53
|
|KRDMD
|8,19
|764.965.639
|% -0,61
|
|PETKM
|6,08
|763.410.553
|% 1,00
|
|GENIL
|16,46
|690.132.994
|% 3,72
|
|ARCLK
|33,88
|556.096.805
|% 2,48
|
|GARAN
|9,45
|1.695.247.165
|% 0,53
|
|PETKM
|6,08
|763.410.553
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|308.227.126
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|111.830.983
|% -0,91
|
|HALKB
|4,82
|458.625.336
|% 1,47
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4346
|8,4368
|% -0,20
|
|Euro
|9,8942
|9,9028
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,5661
|11,6241
|% -0,87
|
|Frank
|9,2004
|9,2558
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2430
|2,2542
|% -0,21
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-1,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,32
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 57 artarak (% 0.20 ) 1, 290
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADESE, SELGD, VANGD, SELVA, UFUK, IZFAS, MANAS
-
17:49
POLTK, VANGD, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:49
DENGE, IDEAS, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında