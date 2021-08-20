İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.08.2021 17:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959731
BIST
17:571.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:578,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:579,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0354
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:57487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,67
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MEDTR
|41,14
|122.336.035
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.918.066
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.216.491
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|43.941.326
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|283.646
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|78.341.399
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.698.992
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|FONET
|14,23
|21.154.790
|% -9,25
|
|DMSAS
|7,33
|160.546.607
|% -8,83
|
|GARAN
|9,35
|1.100.742.108
|% 0,65
|
|EREGL
|18,68
|720.532.166
|% 0,70
|
|SISE
|8,69
|580.427.326
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,25
|565.543.612
|% -1,15
|
|KOZAA
|15,45
|563.874.343
|% 5,10
|
|GARAN
|9,35
|1.100.742.108
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|278.595.599
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,60
|282.185.868
|% -3,70
|
|ODAS
|1,43
|152.580.140
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|144.320.748
|% 1,09
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4979
|8,5008
|% -0,07
|
|Euro
|9,9312
|9,9376
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,5477
|11,6056
|% 0,05
|
|Frank
|9,2291
|9,2847
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2610
|2,2723
|% 0,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,58
|
|Altın Gr.
|487
|488
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,80
|65,80
|-0,65
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem