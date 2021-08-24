İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.08.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960225
BIST
17:241.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:248,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:249,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:24488,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 488,74
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MAALT
|196,90
|48.070.743
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.444.325
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|22.783.753
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|740.742.321
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.207.023
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.677.473
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,09
|81.995.052
|% -7,07
|
|VBTYZ
|23,06
|68.163.921
|% -6,79
|
|SANFM
|21,00
|5.897.534
|% -5,23
|
|THYAO
|12,83
|1.219.483.018
|% 2,72
|
|GARAN
|9,51
|977.601.841
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|740.742.321
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|616.958.603
|% 1,17
|
|EREGL
|18,71
|503.889.566
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,58
|362.460.215
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|220.569.416
|% 1,08
|
|GARAN
|9,51
|977.601.841
|% -0,42
|
|THYAO
|12,83
|1.219.483.018
|% 2,72
|
|KRDMD
|7,76
|616.958.603
|% 1,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4131
|8,4199
|% 0,00
|
|Euro
|9,8999
|9,9079
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5137
|11,5714
|% -0,14
|
|Frank
|9,1875
|9,2429
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2372
|2,2484
|% -0,13
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,47
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|