İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.08.2021 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960608
BIST
17:211.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:218,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3991
En Düşük
8,3461
17:219,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:21483,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 483,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,25
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.492.522
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.394.212
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.697.783
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.141.797
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.680.544
|% -9,95
|
|SNGYO
|4,00
|92.222.148
|% -9,50
|
|SRVGY
|70,35
|23.053.824
|% -9,46
|
|THYAO
|12,79
|1.432.696.338
|% 2,32
|
|GARAN
|9,48
|992.072.017
|% -0,52
|
|BRLSM
|11,20
|765.839.187
|% -7,59
|
|GESAN
|24,62
|587.680.544
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|452.544.068
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,15
|421.350.062
|% -5,74
|
|ODAS
|1,46
|238.873.241
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|354.111.934
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|1.432.696.338
|% 2,32
|
|GARAN
|9,48
|992.072.017
|% -0,52
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3947
|8,3982
|% 0,32
|
|Euro
|9,8915
|9,8971
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,05
|
|Frank
|9,1072
|9,1621
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2308
|2,2420
|% 0,29
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,16
|
|Altın Gr.
|482
|483
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,44
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:29MARTI
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 506, 561 adet işlem
-
17:28IHLAS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 0.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 503, 217 adet işlem
-
17:27SELGD
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 422 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SISE, VESTL
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 17 kaybederek (% -0.32 ) 1, 283