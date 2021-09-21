İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
21.09.2021 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964756
BIST
17:081.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:088,6569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:0810,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:08493,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 493,63
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,85
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:06
|YEOTK
|55,00
|169.205.265
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.981.447
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.882.856
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.326.772
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|11.316.798
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.091.398
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,91
|29.258.653
|% -7,03
|
|SANFM
|23,36
|9.731.117
|% -6,56
|
|HUBVC
|10,91
|90.025.961
|% -6,03
|
|THYAO
|13,06
|1.484.969.527
|% 1,95
|
|GARAN
|9,19
|1.165.078.820
|% 1,21
|
|TUPRS
|110,00
|727.571.297
|% 2,33
|
|TEZOL
|17,43
|551.603.239
|% -2,84
|
|EREGL
|16,22
|447.385.350
|% -1,64
|
|YKBNK
|2,39
|405.403.124
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|270.087.735
|% -0,56
|
|GARAN
|9,19
|1.165.078.820
|% 1,21
|
|THYAO
|13,06
|1.484.969.527
|% 1,95
|
|TSKB
|1,20
|86.983.158
|% -0,83
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6573
|% -0,09
|
|Euro
|10,1507
|10,1540
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,7878
|11,8469
|% -0,11
|
|Frank
|9,3294
|9,3856
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% -0,16
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,97
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.313
|17,00
|
|Tam
|3.251
|3.333
|19,64
|
|Yarım
|1.572
|1.612
|9,50
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,76
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,21
|