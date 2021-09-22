İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
22.09.2021 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964867
BIST
17:121.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
17:128,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:1210,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0422
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:12493,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,17
|Açılış
|: 493,12
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:12
|YEOTK
|60,50
|19.034.692
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.009.967
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|127.855.483
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|28.678.912
|% 9,97
|
|PENTA
|163,30
|14.206.259
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|87.985.828
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.262.479
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|47.277.945
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,78
|16.784.742
|% -7,48
|
|BJKAS
|6,30
|184.508.252
|% -6,94
|
|THYAO
|13,09
|1.008.766.038
|% 0,31
|
|GARAN
|9,31
|795.506.030
|% 1,42
|
|EREGL
|16,53
|642.388.776
|% 2,93
|
|TRILC
|13,02
|625.240.082
|% -3,12
|
|KRDMD
|6,35
|562.579.048
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,40
|272.795.448
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,35
|562.579.048
|% 0,63
|
|GARAN
|9,31
|795.506.030
|% 1,42
|
|THYAO
|13,09
|1.008.766.038
|% 0,31
|
|PETKM
|6,26
|442.454.538
|% 2,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6460
|8,6505
|% 0,27
|
|Euro
|10,1539
|10,1594
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7652
|11,8242
|% 0,13
|
|Frank
|9,3345
|9,3907
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,21
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,73
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|1,32
|