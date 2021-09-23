İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.09.2021 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965011
BIST
17:141.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:148,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0938
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:1410,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1764
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:14492,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 492,85
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YEOTK
|66,55
|203.527.090
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.304.541
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.449.294
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.335.217
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|65.792.813
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.457.137
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|111.451.769
|% -9,96
|
|KTSKR
|58,05
|20.548.684
|% -7,86
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,25
|2.833.834.027
|% -2,43
|
|EREGL
|16,97
|981.414.857
|% 0,41
|
|THYAO
|13,26
|941.903.814
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|763.370.740
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,31
|660.131.477
|% -3,10
|
|YKBNK
|2,39
|763.370.740
|% -2,05
|
|GARAN
|9,25
|2.833.834.027
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,82
|521.269.192
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,31
|660.131.477
|% -3,10
|
|ODAS
|1,38
|156.393.613
|% 2,22
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7394
|8,7415
|% 1,04
|
|Euro
|10,2745
|10,2839
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,9720
|12,0321
|% 1,92
|
|Frank
|9,4372
|9,4940
|% 1,45
|
|Riyal
|2,3233
|2,3350
|% 1,02
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-13,59
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-17,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,06
|
|B. Petrol
|76,71
|76,71
|0,52
|