İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.09.2021 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965192
BIST
17:301.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,15
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
17:308,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0936
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
17:3010,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0690
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
17:30497,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,80
|Açılış
|: 497,70
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IEYHO
|0,99
|25.361.606
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.003.521
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.739.703
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.891.514
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.438.561
|% 9,92
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|109.458.054
|% -9,95
|
|AGYO
|2,96
|34.132.107
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|40.487.905
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,15
|13.741.081
|% -9,14
|
|GARAN
|8,81
|1.853.492.357
|% -4,03
|
|KIMMR
|4,06
|903.349.460
|% -4,02
|
|THYAO
|13,54
|853.501.937
|% 1,58
|
|SISE
|8,18
|543.190.568
|% -0,73
|
|TUPRS
|110,40
|518.129.833
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,31
|510.623.349
|% -3,35
|
|KIMMR
|4,06
|903.349.460
|% -4,02
|
|GARAN
|8,81
|1.853.492.357
|% -4,03
|
|EKGYO
|1,80
|280.119.353
|% -1,10
|
|AKBNK
|5,12
|514.654.174
|% -3,40
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8533
|8,8555
|% 1,07
|
|Euro
|10,3713
|10,3781
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,0810
|12,1415
|% 0,80
|
|Frank
|9,5385
|9,5959
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 1,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|3,31
|
|Altın Gr.
|497
|497
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|38,44
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,59
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,00
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|0,49
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 81 kaybederek (% -1.52 ) 1, 476
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IEYHO, PKENT
-
17:42XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 11, 783.00 milyon TL de
-
17:42TEZOL
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 15.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 693, 207 adet işlem
-
17:41EPLAS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 180 adet işlem