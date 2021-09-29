İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
29.09.2021 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965752
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8950
En Düşük
8,8287
18:0510,3370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0406
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05494,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 494,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|ISBIR
|56,40
|2.655.014
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.735.035
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|GEDIK
|7,28
|57.460.866
|% -9,90
|
|INVEO
|104,50
|256.256.086
|% -8,81
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|KOZAL
|95,70
|502.117.450
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|151.897.063
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|114.089.435
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8890
|8,8950
|% 0,28
|
|Euro
|10,3270
|10,3370
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8967
|11,9564
|% -0,58
|
|Frank
|9,4776
|9,5347
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3603
|2,3721
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,11
|