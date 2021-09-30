İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.09.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965921
BIST
17:131.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.408
En Düşük
1.386
17:138,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:1310,3057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0500
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:13498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,96
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
499,40
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:13
|VBTYZ
|20,74
|53.636.117
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|72.125.029
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,31
|27.090.647
|% 9,67
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.350.006
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.220.691
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.725
|% -7,98
|
|GARFA
|12,04
|4.425.042
|% -7,17
|
|GARAN
|9,16
|1.641.312.485
|% 1,10
|
|THYAO
|13,98
|894.842.636
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,80
|803.941.257
|% 1,86
|
|SISE
|8,24
|762.473.071
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|653.883.689
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,40
|550.131.115
|% 1,27
|
|GARAN
|9,16
|1.641.312.485
|% 1,10
|
|AKBNK
|5,33
|653.883.689
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|762.473.071
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,44
|593.074.499
|% 2,06
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8727
|8,8753
|% -0,47
|
|Euro
|10,2962
|10,3057
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9357
|11,9955
|% 0,05
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3606
|2,3724
|% -0,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,87
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|12,72
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|6,16
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,08
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-1,42
|