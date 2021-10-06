İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.10.2021 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967528
BIST
17:251.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -16,06
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:258,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:2510,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:25502,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 502,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.638.255
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.418.304
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.394.151
|% -10,00
|
|RALYH
|4,10
|3.894.921
|% -9,09
|
|BLCYT
|14,69
|6.688.375
|% -8,76
|
|PETKM
|6,09
|1.759.806.438
|% -8,56
|
|HURGZ
|2,10
|50.281.816
|% -6,67
|
|PETKM
|6,09
|1.759.806.438
|% -8,56
|
|EREGL
|16,19
|1.286.978.849
|% 0,25
|
|GARAN
|9,23
|1.261.268.640
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,60
|935.758.105
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|808.550.626
|% -2,71
|
|PETKM
|6,09
|1.759.806.438
|% -8,56
|
|YKBNK
|2,37
|510.821.106
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.424.246
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.261.268.640
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,25
|676.523.761
|% -1,57
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8780
|8,8826
|% 0,16
|
|Euro
|10,2602
|10,2645
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0282
|12,0885
|% -0,12
|
|Frank
|9,5364
|9,5938
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% 0,26
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,51
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|-1,31
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 73 kaybederek (% -1.26 ) 1, 470
-
17:35XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de
-
17:33BNTAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 587 adet işlem
-
17:32NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 387, 834 adet işlem
-
17:31MAREN
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 899, 871 adet işlem