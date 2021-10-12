İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.10.2021 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969900
BIST
17:281.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:289,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0455
En Düşük
8,9803
17:2810,4414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:28513,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,07
|Açılış
|: 513,80
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GESAN
|23,76
|242.256.740
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.087.002
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.452
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PENTA
|192,40
|16.453.413
|% 9,94
|
|PRKAB
|21,30
|65.119.306
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.529.822
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.310.130
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|181,00
|66.329.433
|% -8,22
|
|GARAN
|9,50
|1.569.704.604
|% 0,64
|
|ASELS
|16,38
|1.269.124.624
|% 3,54
|
|THYAO
|13,94
|978.736.276
|% -1,83
|
|SASA
|27,74
|737.988.471
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,79
|692.901.660
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|634.887.402
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|370.427.698
|% 1,68
|
|GARAN
|9,50
|1.569.704.604
|% 0,64
|
|ODAS
|1,48
|163.870.277
|% -2,63
|
|KRDMD
|6,79
|692.901.660
|% -0,29
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0405
|9,0444
|% 0,48
|
|Euro
|10,4366
|10,4414
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,2249
|12,2862
|% 0,20
|
|Frank
|9,6731
|9,7314
|% 0,11
|
|Riyal
|2,4019
|2,4139
|% 0,38
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|12,87
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.449
|47,00
|
|Tam
|3.380
|3.465
|45,14
|
|Yarım
|1.634
|1.676
|21,83
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,16
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:42OYAYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 337 adet işlem
-
17:41BALAT
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 205 adet işlem
-
17:40MARTI
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 488, 895 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 56 artarak (% 0.04 ) 1, 523
-
17:39XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 13, 840.00 milyon TL de