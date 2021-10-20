İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.10.2021 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971569
BIST
17:241.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
17:249,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
17:2410,7785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
17:24529,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,50
|Açılış
|: 529,13
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler17:24
|IHYAY
|0,88
|27.059.517
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|4.992.307
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|22.350.995
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.629.485
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,06
|165.633.856
|% 9,66
|
|BIOEN
|27,00
|149.516.162
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|SANFM
|25,64
|7.871.948
|% -5,94
|
|DITAS
|18,10
|28.923.537
|% -5,78
|
|THYAO
|13,94
|2.018.101.577
|% -2,65
|
|GARAN
|9,10
|1.482.305.055
|% 0,78
|
|GUBRF
|57,60
|1.018.802.797
|% 6,67
|
|ASELS
|16,49
|629.676.071
|% 0,55
|
|TUPRS
|132,00
|624.571.921
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|540.176.038
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,45
|596.065.406
|% 1,66
|
|GARAN
|9,10
|1.482.305.055
|% 0,78
|
|THYAO
|13,94
|2.018.101.577
|% -2,65
|
|TSPOR
|3,80
|373.012.547
|% 7,34
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2466
|9,2496
|% -0,48
|
|Euro
|10,7730
|10,7785
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,7321
|12,7960
|% -0,34
|
|Frank
|10,0124
|10,0727
|% -0,13
|
|Riyal
|2,4602
|2,4725
|% -0,37
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,85
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.505
|3.558
|-19,00
|
|Tam
|3.484
|3.572
|-25,06
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|-12,12
|
|Çeyrek
|845
|864
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,06
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,91
|