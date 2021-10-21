İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
21.10.2021 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971713
BIST
17:511.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,79
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.452
En Düşük
1.417
17:519,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,2480
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:5111,0261
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,2759
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:51541,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 14,17
|Açılış
|: 541,95
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DOBUR
|37,40
|11.091.252
|% 10,00
|
|EDIP
|3,92
|51.500.833
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.988.171
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.462.531
|% 9,38
|
|FROTO
|192,10
|1.671.869.210
|% 8,65
|
|YEOTK
|59,70
|192.940.272
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|321.736.705
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|77.583.411
|% -9,86
|
|MERIT
|26,52
|31.258.637
|% -9,43
|
|GARFA
|13,77
|4.827.804
|% -7,58
|
|GARAN
|8,94
|3.856.032.055
|% -1,87
|
|FROTO
|192,10
|1.671.869.210
|% 8,65
|
|THYAO
|13,96
|1.370.216.594
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,48
|1.257.641.835
|% 0,81
|
|SASA
|27,66
|1.119.230.953
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,48
|1.257.641.835
|% 0,81
|
|GARAN
|8,94
|3.856.032.055
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,94
|720.567.742
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,24
|1.087.661.739
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,28
|743.594.374
|% -0,38
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4525
|9,4554
|% 2,64
|
|Euro
|11,0167
|11,0247
|% 2,55
|
|Sterlin
|13,0359
|13,1013
|% 2,68
|
|Frank
|10,2662
|10,3280
|% 2,84
|
|Riyal
|2,5151
|2,5277
|% 2,72
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,44
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,19
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,16
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-1,27
|