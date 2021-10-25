İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.10.2021 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972221
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.495
En Düşük
1.471
18:059,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0539
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5317
18:0511,1060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0864
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,0796
18:05555,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,87
|Açılış
|: 555,44
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|655.844.954
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.799.291
|% 9,93
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|OLMK
|6,85
|2.697.211
|% -5,65
|
|KOZAL
|104,80
|655.528.214
|% 2,34
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% -1,36
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|ODAS
|1,40
|183.400.228
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,66
|29.165.564
|% 1,84
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|PEKGY
|0,97
|14.433.888
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5471
|9,5487
|% -0,56
|
|Euro
|11,0929
|11,1060
|% -0,77
|
|Sterlin
|13,1165
|13,1822
|% -0,39
|
|Frank
|10,3480
|10,4103
|% -0,90
|
|Riyal
|2,5381
|2,5508
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|16,01
|
|Altın Gr.
|556
|556
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,03
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem