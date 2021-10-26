İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.10.2021 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972481
BIST
16:571.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,78
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
16:579,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0619
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
16:5711,0603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0769
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
16:57547,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -9,05
|Açılış
|: 547,90
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TSPOR
|4,87
|311.213.195
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.576.390
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.604.302
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.579.463
|% 9,92
|
|AKMGY
|40,00
|2.425.193
|% 9,83
|
|BIOEN
|26,82
|347.417.458
|% -6,88
|
|HUBVC
|10,06
|25.055.684
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,26
|2.129.575.881
|% 1,98
|
|GUBRF
|69,20
|1.174.527.152
|% 7,04
|
|THYAO
|14,59
|975.248.111
|% 2,17
|
|TUPRS
|140,30
|807.690.439
|% -1,06
|
|EREGL
|19,98
|705.690.390
|% 1,78
|
|GARAN
|9,26
|2.129.575.881
|% 1,98
|
|ODAS
|1,41
|230.703.002
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|334.092.178
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,99
|177.977.456
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,55
|637.000.732
|% 0,53
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5155
|9,5226
|% -0,65
|
|Euro
|11,0498
|11,0603
|% -0,69
|
|Sterlin
|13,0945
|13,1601
|% -0,42
|
|Frank
|10,3076
|10,3697
|% -0,66
|
|Riyal
|2,5310
|2,5437
|% -0,63
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-19,01
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-10,36
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.664
|-78,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|-74,68
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|-36,12
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,07
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,05
|