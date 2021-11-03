İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
03.11.2021 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974498
BIST
17:391.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:399,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0977
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:3911,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1147
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:39549,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,56
|Açılış
|: 549,49
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,76
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IHAAS
|5,06
|27.682.617
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.177.040
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.556.088
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.081.238
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.296.468
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.559.706
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.262.562
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.805.611
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.676.276
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|108.916.168
|% -9,41
|
|GARAN
|10,26
|4.084.516.532
|% 0,98
|
|THYAO
|15,57
|2.117.391.960
|% 0,52
|
|FROTO
|200,70
|1.290.444.511
|% 3,94
|
|SISE
|8,75
|1.222.301.723
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,87
|1.142.478.410
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,96
|858.437.638
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,87
|1.142.478.410
|% 1,41
|
|GARAN
|10,26
|4.084.516.532
|% 0,98
|
|TSKB
|1,46
|546.446.439
|% 6,57
|
|TSPOR
|5,11
|1.079.531.408
|% -4,84
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6970
|9,7001
|% 1,02
|
|Euro
|11,2274
|11,2380
|% 1,03
|
|Sterlin
|13,2070
|13,2732
|% 1,32
|
|Frank
|10,5970
|10,6609
|% 1,34
|
|Riyal
|2,5792
|2,5921
|% 1,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-24,18
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|-2,04
|
Seans Raporu
17:39
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17:51ALBRK
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 329, 386 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 874.00 milyon TL de
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17:49AGESA
Yüzde 4.93 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 860 adet işlem
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17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, PGSUS