İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.11.2021 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974803
BIST
17:271.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 28,26
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:279,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0666
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:2711,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0274
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:27562,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 13,67
|Açılış
|: 562,17
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:27
|GLYHO
|1,98
|316.293.320
|% 10,00
|
|TETMT
|190,80
|8.126.378
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.605.844
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.456.929
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|151.338.038
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|11.228.730
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.870.261
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,61
|285.881.548
|% -8,89
|
|RODRG
|15,11
|4.485.718
|% -5,68
|
|DGKLB
|2,37
|144.989.340
|% -5,58
|
|THYAO
|16,58
|2.959.424.430
|% 6,42
|
|GARAN
|10,51
|2.373.459.823
|% 1,25
|
|ISCTR
|6,16
|877.684.795
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,96
|818.366.146
|% 2,78
|
|AKBNK
|6,31
|770.324.106
|% 1,77
|
|TSKB
|1,57
|703.053.170
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|818.366.146
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,11
|289.556.943
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|456.752.961
|% 1,51
|
|GARAN
|10,51
|2.373.459.823
|% 1,25
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7047
|9,7073
|% 0,69
|
|Euro
|11,2160
|11,2280
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,0935
|13,1592
|% -0,45
|
|Frank
|10,6111
|10,6750
|% 0,77
|
|Riyal
|2,5850
|2,5979
|% 0,90
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|28,41
|
|Altın Gr.
|562
|562
|13,26
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,21
|
|B. Petrol
|83,44
|83,44
|1,45
|