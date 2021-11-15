İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.11.2021 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977804
BIST
17:061.704
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 65,78
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:0610,0385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0389
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:0611,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0350
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:06600,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,67
|Açılış
|: 600,65
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.835.620
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|743.397.768
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|170.682.217
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|919.829.526
|% 9,91
|
|PENTA
|177,10
|30.594.541
|% -9,32
|
|ADESE
|1,11
|657.188.239
|% -9,02
|
|VAKFN
|5,92
|140.344.578
|% -7,21
|
|BASGZ
|14,49
|738.063.208
|% -6,94
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,63
|3.258.968.788
|% -1,07
|
|PETKM
|7,94
|1.819.467.483
|% 3,79
|
|KRDMD
|7,76
|1.329.140.661
|% 3,33
|
|SISE
|9,96
|1.253.055.334
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.835.620
|% 9,94
|
|ADESE
|1,11
|657.188.239
|% -9,02
|
|TSKB
|1,70
|796.659.923
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,23
|555.968.308
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|943.072.534
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|501.265.890
|% 4,37
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0330
|10,0355
|% 0,36
|
|Euro
|11,4800
|11,4854
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,4250
|13,4923
|% 0,33
|
|Frank
|10,8433
|10,9086
|% 0,23
|
|Riyal
|2,6640
|2,6774
|% 0,22
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-1,84
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.971
|4.031
|9,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,88
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,30
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|-1,03
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20VAKBN
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 912, 696 adet işlem
-
17:19KCHOL
Yüzde 8.11 oranında artışla 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 239, 692 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 64 artarak (% 4.53 ) 1, 861
-
17:18PRKAB
Yüzde 8.79 oranında artışla 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 612, 975 adet işlem
-
17:17SAHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 178, 666 adet işlem