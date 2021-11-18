İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
18.11.2021 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978507
BIST
17:281.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 30,03
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:2811,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 0,4037
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:2812,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,4809
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:28662,37
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 24,65
|Açılış
|: 662,31
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:26
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.144.790
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.867.731
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|DOCO
|1.031,90
|79.685.048
|% 9,95
|
|BASGZ
|15,51
|614.581.229
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.190.462
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|59.960.362
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,13
|5.871.343.279
|% 1,93
|
|YKBNK
|3,61
|3.180.559.464
|% 7,12
|
|AKBNK
|7,24
|2.685.136.293
|% 1,83
|
|PETKM
|7,75
|2.481.106.837
|% 0,52
|
|SISE
|11,13
|2.304.887.562
|% 6,81
|
|YKBNK
|3,61
|3.180.559.464
|% 7,12
|
|GARAN
|12,13
|5.871.343.279
|% 1,93
|
|TSKB
|1,58
|605.510.453
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,24
|2.685.136.293
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,16
|749.856.267
|% -0,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9918
|11,0304
|% 3,74
|
|Euro
|12,4796
|12,5200
|% 3,96
|
|Sterlin
|14,8667
|14,9412
|% 4,02
|
|Frank
|11,8928
|11,9644
|% 4,28
|
|Riyal
|2,9406
|2,9554
|% 4,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|663
|663
|25,32
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 01 artarak (% 1.98 ) 1, 546
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, DOBUR, PRKAB, MERCN, RALYH, TETMT
-
17:41
UFUK, DOBUR, RALYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
SERVE, IZTAR, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 89 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 150 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem