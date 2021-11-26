İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.11.2021 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979851
BIST
17:211.766
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -53,30
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
17:2112,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 0,5153
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:2114,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 0,6622
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:21722,69
En Yüksek
|Değişim
|: 4,69%
|| 32,39
|Açılış
|: 722,69
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ARMDA
|63,25
|4.842.909
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.820.494
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.898.863
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.818.992
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.395.671
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|628.723.342
|% -9,96
|
|THYAO
|16,91
|3.123.842.761
|% -9,96
|
|LUKSK
|51,20
|16.758.393
|% -9,94
|
|DURDO
|20,86
|70.970.718
|% -9,93
|
|THYAO
|16,91
|3.123.842.761
|% -9,96
|
|GARAN
|11,45
|1.618.938.509
|% -2,47
|
|SASA
|39,48
|1.618.794.057
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,18
|1.207.997.220
|% -4,50
|
|HALKB
|5,00
|1.189.119.984
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,18
|1.207.997.220
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,20
|789.754.599
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.189.119.984
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.123.842.761
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|273.824.847
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4458
|12,5091
|% 4,24
|
|Euro
|14,0532
|14,1246
|% 4,88
|
|Sterlin
|16,5518
|16,6348
|% 3,84
|
|Frank
|13,4011
|13,4818
|% 4,94
|
|Riyal
|3,3098
|3,3264
|% 3,79
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|13,11
|
|Altın Gr.
|727
|727
|36,59
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,41
|0,30
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-4,89
|