İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.11.2021 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980285
BIST
17:491.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:4913,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2777
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:4914,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4588
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:49757,03
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 22,03
|Açılış
|: 757,03
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.667.034
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|28.324.309
|% -9,93
|
|FENER
|31,02
|191.056.553
|% -9,93
|
|ASELS
|21,50
|3.205.967.464
|% -5,45
|
|GARAN
|11,47
|2.527.759.895
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,20
|2.203.476.283
|% 7,13
|
|THYAO
|17,26
|1.816.259.946
|% -0,35
|
|SASA
|42,98
|1.449.114.107
|% 0,05
|
|YKBNK
|3,18
|1.097.129.479
|% 0,32
|
|GARAN
|11,47
|2.527.759.895
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,56
|1.255.981.327
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,25
|359.960.221
|% -0,44
|
|ASELS
|21,50
|3.205.967.464
|% -5,45
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0920
|13,0940
|% 2,17
|
|Euro
|14,9039
|14,9277
|% 3,17
|
|Sterlin
|17,3922
|17,4794
|% 2,33
|
|Frank
|14,2050
|14,2906
|% 2,80
|
|Riyal
|3,4734
|3,4908
|% 2,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,22
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,23
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-2,49
|