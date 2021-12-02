İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
02.12.2021 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980709
BIST
17:151.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 16,42
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:1513,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1579
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:1515,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2511
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:15768,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,08
|Açılış
|: 768,41
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ISDMR
|23,10
|130.865.424
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.938.594
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.323.409
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.241.127
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,50
|80.836.425
|% -9,57
|
|KUTPO
|107,10
|228.753.532
|% -8,07
|
|KRDMD
|9,32
|1.986.717.222
|% 4,02
|
|THYAO
|18,08
|1.878.741.322
|% -1,79
|
|GARAN
|11,64
|1.674.342.860
|% 0,00
|
|EREGL
|23,42
|1.174.986.273
|% 2,09
|
|SISE
|13,24
|1.158.310.530
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,34
|876.430.613
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.151.247.106
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|277.581.713
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,32
|1.986.717.222
|% 4,02
|
|ADESE
|0,76
|135.860.189
|% 2,70
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4540
|13,4648
|% 1,19
|
|Euro
|15,2752
|15,3151
|% 1,67
|
|Sterlin
|17,8505
|17,9400
|% 1,40
|
|Frank
|14,5858
|14,6737
|% 1,29
|
|Riyal
|3,5749
|3,5928
|% 1,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,49
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,66
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.055
|5.184
|0,25
|
|Yarım
|2.443
|2.508
|0,12
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,14
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-2,46
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:26XU100
Endeks 1, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 25, 196.00 milyon TL de
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17:26ITTFH
Yüzde 9.42 oranında artışla 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 008, 273 adet işlem
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 13 artarak (% 0.56 ) 1, 654
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17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ISBTR, PKENT, SODSN, DAGHL, SEKUR, IDGYO, QNBFL, BURCE, ITTFH