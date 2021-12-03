İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
03.12.2021 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980949
BIST
17:211.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,24
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:2113,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0747
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:2115,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0298
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:21780,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,32
|Açılış
|: 780,42
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SELVA
|11,11
|35.729.604
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.859.315
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|189.679.678
|% -9,92
|
|THYAO
|18,74
|3.141.535.296
|% 2,68
|
|GARAN
|11,68
|1.485.700.683
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,36
|1.283.100.001
|% 0,11
|
|KOZAL
|134,10
|1.168.679.975
|% 4,03
|
|SISE
|13,32
|1.089.241.754
|% 0,00
|
|TSKB
|1,60
|571.212.773
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|300.146.855
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,42
|798.096.117
|% 0,59
|
|ODAS
|1,62
|301.943.065
|% 5,19
|
|THYAO
|18,74
|3.141.535.296
|% 2,68
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7144
|13,7380
|% 0,55
|
|Euro
|15,4856
|15,5386
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,2303
|18,3218
|% 0,39
|
|Frank
|14,9138
|15,0036
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6606
|3,6790
|% 0,58
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,86
|
|Altın Gr.
|783
|784
|4,48
|
|Cumhuriyet
|5.176
|5.255
|97,00
|
|Tam
|5.148
|5.283
|100,14
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|48,44
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|2,02
|