İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.12.2021 17:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982470
BIST
17:392.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 41,11
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:3913,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1115
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:3915,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0753
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:39789,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 4,66
|Açılış
|: 789,50
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:37
|NIBAS
|11,44
|45.626.957
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|121.999.774
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.299.710
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.472.950
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.554.123
|% -9,95
|
|THYAO
|22,40
|4.589.364.671
|% 9,91
|
|SISE
|15,88
|4.433.841.364
|% 6,65
|
|KRDMD
|10,73
|3.703.648.166
|% 8,60
|
|GARAN
|11,90
|2.976.857.889
|% -0,67
|
|ASELS
|25,48
|2.798.866.776
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,55
|1.193.597.766
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,63
|1.629.845.191
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,73
|3.703.648.166
|% 8,60
|
|SISE
|15,88
|4.433.841.364
|% 6,65
|
|GARAN
|11,90
|2.976.857.889
|% -0,67
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7924
|13,8128
|% 0,92
|
|Euro
|15,6078
|15,6359
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,1746
|18,2658
|% 0,85
|
|Frank
|14,8889
|14,9786
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6687
|3,6871
|% 1,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,73
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,71
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,72
|