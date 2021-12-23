İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.12.2021 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985836
BIST
17:591.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:5911,2680
En Yüksek
|Değişim
|: -7,56%
|| -0,9219
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:5912,8100
En Yüksek
|Değişim
|: -7,44%
|| -1,0301
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:59655,29
En Yüksek
|Değişim
|: -7,42%
|| -52,51
|Açılış
|: 653,85
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PENTA
|359,70
|32.361.235
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.255.970
|% 9,98
|
|OYLUM
|5,51
|6.935.244
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.187.475
|% 9,97
|
|TRILC
|14,69
|614.433.397
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|254.461.616
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.919.236
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.723.491
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.938.226
|% -10,00
|
|RODRG
|21,10
|9.844.985
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|3.945.668.285
|% -1,18
|
|SISE
|12,93
|3.002.098.926
|% -2,64
|
|EREGL
|26,16
|2.447.281.875
|% 2,83
|
|KRDMD
|8,89
|1.942.232.018
|% -4,41
|
|THYAO
|19,14
|1.830.940.114
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,56
|1.704.890.731
|% 2,30
|
|GARAN
|11,74
|3.945.668.285
|% -1,18
|
|SISE
|12,93
|3.002.098.926
|% -2,64
|
|KRDMD
|8,89
|1.942.232.018
|% -4,41
|
|DOHOL
|2,71
|567.176.474
|% -2,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2427
|11,2673
|% -7,57
|
|Euro
|12,7682
|12,8058
|% -7,47
|
|Sterlin
|15,1086
|15,1843
|% -7,05
|
|Frank
|12,2498
|12,3236
|% -7,33
|
|Riyal
|3,0025
|3,0175
|% -7,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,30
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-48,63
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,32
|8,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem