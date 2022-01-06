İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.01.2022 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989529
BIST
17:272.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:2713,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0958
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:2715,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1543
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:27791,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -3,48
|Açılış
|: 791,38
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:25
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.639.098
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|33.721.268
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.483
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.379.481
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|68.502.716
|% -9,97
|
|MARKA
|3,98
|4.022.627
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,96
|3.280.793.573
|% 4,44
|
|EREGL
|30,68
|2.345.275.343
|% -0,58
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|SISE
|14,87
|1.897.410.640
|% 3,19
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,50
|1.095.076.993
|% -0,28
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,28
|394.142.973
|% -0,44
|
|PETKM
|9,52
|1.556.652.549
|% 7,69
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7465
|13,7651
|% 0,71
|
|Euro
|15,5734
|15,6047
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,5470
|18,6400
|% 0,53
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6511
|3,6694
|% 0,72
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,58
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.338
|-2,00
|
|Tam
|5.229
|5.366
|-5,33
|
|Yarım
|2.527
|2.596
|-2,58
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|1,92
|