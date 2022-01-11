İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
11.01.2022 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992786
BIST
17:532.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,71
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:5313,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0400
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:5315,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:53804,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,66
|Açılış
|: 804,02
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HATEK
|19,03
|20.971.640
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.477.415
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.242.639
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.760.294
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|RALYH
|10,49
|95.024.043
|% -7,74
|
|PENTA
|360,50
|14.118.394
|% -6,63
|
|FENER
|29,06
|71.419.522
|% -5,95
|
|IHAAS
|9,60
|16.304.650
|% -5,88
|
|KRDMD
|12,57
|5.991.518.970
|% 8,83
|
|EREGL
|31,86
|4.995.982.959
|% 4,46
|
|THYAO
|27,00
|4.609.444.901
|% 1,12
|
|GARAN
|11,78
|2.614.960.365
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,76
|1.828.972.724
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,76
|1.828.972.724
|% 1,62
|
|KRDMD
|12,57
|5.991.518.970
|% 8,83
|
|EKGYO
|2,38
|843.884.917
|% -1,65
|
|GARAN
|11,78
|2.614.960.365
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,09
|622.979.380
|% 0,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8428
|13,8608
|% 0,29
|
|Euro
|15,7009
|15,7201
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,7328
|18,8268
|% 0,12
|
|Frank
|14,8741
|14,9637
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6778
|3,6963
|% 0,20
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|3,51
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,61
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,04
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,19
|