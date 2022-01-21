İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
21.01.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995659
BIST
17:132.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,70
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:1313,4201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0434
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:1315,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1038
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:13793,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,95
|Açılış
|: 793,93
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:13
|LINK
|33,44
|27.782.433
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.558
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.650
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|29.475.746
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|72.805.433
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.160.701
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,30
|2.583.200.728
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,24
|2.530.826.737
|% -3,24
|
|SISE
|13,97
|1.462.677.898
|% 1,31
|
|GARAN
|11,92
|1.413.711.268
|% -0,17
|
|PETKM
|8,82
|1.270.711.352
|% -0,45
|
|YKBNK
|4,05
|1.195.437.255
|% 0,75
|
|KRDMD
|12,24
|2.530.826.737
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,40
|433.749.661
|% 0,00
|
|PETKM
|8,82
|1.270.711.352
|% -0,45
|
|TSKB
|1,56
|215.360.646
|% 0,00
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4060
|13,4201
|% 0,32
|
|Euro
|15,2314
|15,2478
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,1213
|18,2121
|% 0,08
|
|Frank
|14,6303
|14,7184
|% 0,90
|
|Riyal
|3,5614
|3,5792
|% 0,27
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,80
|
|Altın Gr.
|794
|794
|3,92
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|-0,69
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-0,34
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|-0,52
|
Seans Raporu
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