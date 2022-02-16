İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.02.2022 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002108
BIST
17:212.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:2113,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0371
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:2115,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0537
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:21814,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,01
|Açılış
|: 814,36
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:21
|RALYH
|7,70
|15.766.119
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|SILVR
|6,72
|58.440.905
|% 9,98
|
|MERIT
|32,00
|58.804.037
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.039.801
|% 9,96
|
|PKENT
|711,90
|65.730.407
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|87,80
|30.626.699
|% -9,86
|
|POLTK
|531,80
|90.066.970
|% -8,18
|
|MOBTL
|1,83
|97.365.022
|% -7,58
|
|THYAO
|29,58
|3.350.020.274
|% -1,27
|
|KRDMD
|11,81
|1.265.711.991
|% -0,92
|
|ASELS
|22,12
|1.129.592.967
|% 1,65
|
|EREGL
|28,26
|918.113.091
|% -1,05
|
|TUPRS
|194,00
|899.320.954
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,34
|410.863.904
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,02
|697.570.951
|% -1,71
|
|THYAO
|29,58
|3.350.020.274
|% -1,27
|
|ODAS
|1,32
|143.307.022
|% 1,54
|
|KRDMD
|11,81
|1.265.711.991
|% -0,92
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6240
|13,6312
|% 0,27
|
|Euro
|15,4930
|15,5029
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,3966
|18,4888
|% 0,24
|
|Frank
|14,6835
|14,7720
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6183
|3,6364
|% 0,15
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,43
|
|Altın Gr.
|814
|814
|3,63
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|0,01
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,75
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36SNGYO
Yüzde 4.75 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 522, 361 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 21, 572.00 milyon TL de
-
17:35DAGHL
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 733 adet işlem
-
17:34AGYO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 018, 456 adet işlem
-
17:32ISGYO
Yüzde 6.50 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 360, 979 adet işlem