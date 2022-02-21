İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
21.02.2022 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003192
BIST
17:412.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:4113,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0110
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:4115,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:41831,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,43
|Açılış
|: 831,04
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:39
|LKMNH
|14,63
|42.210.057
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.777.463
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.954.085
|% 9,99
|
|KARSN
|3,99
|647.573.681
|% 9,92
|
|PAMEL
|104,90
|7.417.317
|% 9,90
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.181.362
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.259.060
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,48
|4.788.954.733
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,76
|1.351.621.736
|% 0,17
|
|EREGL
|28,84
|1.170.976.369
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,06
|1.085.001.259
|% 0,74
|
|GARAN
|11,82
|927.881.649
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,06
|1.085.001.259
|% 0,74
|
|KARSN
|3,99
|647.573.681
|% 9,92
|
|THYAO
|29,48
|4.788.954.733
|% 0,27
|
|ODAS
|1,36
|189.623.043
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,76
|1.351.621.736
|% 0,17
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6446
|13,6501
|% 0,02
|
|Euro
|15,4658
|15,4800
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5142
|18,6070
|% 0,07
|
|Frank
|14,8168
|14,9061
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6257
|3,6439
|% -0,01
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,96
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|0,61
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54IHYAY
Yüzde 8.45 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 891, 466 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 24, 691.00 milyon TL de
-
17:52TURGG
Yüzde 6.73 oranında artışla 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 024 adet işlem
-
17:51NTHOL
Yüzde 6.73 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 896, 938 adet işlem
-
17:50SELVA
Yüzde 7.44 oranında artışla 16.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 045, 014 adet işlem