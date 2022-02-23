İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.02.2022 17:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003789
BIST
17:412.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,71
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.019
17:4113,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0551
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
17:4115,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0955
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
17:41847,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,26
|Açılış
|: 847,90
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
848,80
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HUNER
|2,42
|9.584.621
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.278.026
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.331.168
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.329.886
|% 9,93
|
|ISDMR
|22,40
|190.482.410
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|28,86
|28.897.429
|% -8,73
|
|EREGL
|30,64
|4.084.377.204
|% 7,89
|
|KRDMD
|11,78
|3.825.184.349
|% 1,90
|
|THYAO
|28,38
|2.798.960.253
|% -1,73
|
|SISE
|12,91
|895.899.207
|% -0,46
|
|PETKM
|8,15
|781.864.108
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,78
|3.825.184.349
|% 1,90
|
|ODAS
|1,41
|324.451.614
|% 3,68
|
|EREGL
|30,64
|4.084.377.204
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,95
|533.198.446
|% -1,00
|
|KARSN
|4,14
|471.379.065
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8511
|13,8624
|% 0,43
|
|Euro
|15,7113
|15,7248
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,7819
|18,8761
|% 0,47
|
|Frank
|15,0595
|15,1502
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6844
|3,7029
|% 0,43
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,01
|
|Altın Gr.
|848
|848
|4,43
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,11
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,02
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:52POLTK
Yüzde 7.29 oranında artışla 647.40 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 855 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 51 artarak (% 0.58 ) 1, 829
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, ISDMR, SELGD, SANEL, HUNER, OYLUM, DAGHL
-
17:50
KONKA, OYLUM, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:50
LIDFA, PKENT, METRO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında