İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.02.2022 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004560
BIST
17:091.958
En Yüksek
|Değişim
|: 5,77%
|| 106,90
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:0913,8438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1792
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:0915,5980
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,2475
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:09841,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -13,51
|Açılış
|: 841,80
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TIRE
|9,46
|28.035.943
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|17.670.906
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,88
|168.083.934
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,10
|3.354.375
|% -3,70
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,92
|8.390.648
|% -1,69
|
|THYAO
|27,36
|6.091.595.558
|% 8,23
|
|EREGL
|30,86
|2.698.004.520
|% 6,12
|
|KRDMD
|11,36
|1.507.668.472
|% 7,68
|
|GARAN
|11,40
|1.451.135.804
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,68
|1.098.345.654
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.098.345.654
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,06
|595.032.421
|% 3,52
|
|THYAO
|27,36
|6.091.595.558
|% 8,23
|
|KLGYO
|0,88
|168.083.934
|% -4,35
|
|HUNER
|2,80
|432.040.387
|% 5,26
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8228
|13,8428
|% -1,29
|
|Euro
|15,5671
|15,5862
|% -1,64
|
|Sterlin
|18,4796
|18,5722
|% -1,24
|
|Frank
|14,8607
|14,9502
|% -1,52
|
|Riyal
|3,6772
|3,6956
|% -1,28
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,03
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-16,20
|
|Cumhuriyet
|5.610
|5.694
|-476,00
|
|Tam
|5.581
|5.727
|-479,52
|
|Yarım
|2.698
|2.770
|-231,96
|
|Çeyrek
|1.353
|1.385
|-115,97
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-1,11
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 07 artarak (% 5.81 ) 1, 767
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, BRKO, GENTS, PENTA, ISBTR, KENT, VERTU, EGEEN, RALYH, GESAN
-
17:22
ATSYH, RALYH, GENTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:22
USDTR, METRO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:22XEUR
EURO serbest piyasada 15.54 liradan (ALIŞ) işlem