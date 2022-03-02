İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
02.03.2022 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006536
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2340
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1977
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7089
En Düşük
15,4208
18:05875,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,68
|Açılış
|: 875,65
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|KONKA
|11,08
|169.667.210
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.678.308
|% 9,79
|
|PAPIL
|20,46
|17.198.461
|% 8,54
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|ORMA
|30,00
|851.635
|% -9,09
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|PGSUS
|90,60
|421.129.437
|% 0,55
|
|INVES
|24,44
|292.335.192
|% -0,08
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|KONTR
|133,50
|223.582.668
|% 3,01
|
|ISDMR
|24,60
|191.179.197
|% 3,36
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|ODAS
|1,32
|98.102.142
|% 1,54
|
|HLGYO
|1,70
|30.817.937
|% -1,54
|
|MOBTL
|1,61
|27.438.735
|% -2,42
|
|KONKA
|11,08
|169.667.210
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1244
|14,1296
|% 1,68
|
|Euro
|15,6737
|15,7045
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,7577
|18,8518
|% 1,64
|
|Frank
|15,2501
|15,3419
|% 1,21
|
|Riyal
|3,7550
|3,7738
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-23,24
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|4,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT