İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.03.2022 17:29
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007387
BIST
17:162.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -17,68
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:1614,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1459
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:1615,6044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0396
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:16893,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,30
|Açılış
|: 893,47
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:15
|AVOD
|1,44
|21.001.086
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.888.550
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.551.439
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.323
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|461.113.727
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|62.113.380
|% -7,08
|
|DOCO
|1.228,80
|25.884.452
|% -5,95
|
|ACSEL
|24,02
|21.748.941
|% -5,88
|
|DAGHL
|13,02
|2.501.970
|% -5,45
|
|KRDMD
|13,55
|4.157.835.508
|% -0,44
|
|EREGL
|34,36
|2.395.769.269
|% -2,77
|
|THYAO
|25,38
|1.693.109.516
|% -2,16
|
|ASELS
|24,40
|1.400.675.549
|% 2,43
|
|KOZAL
|129,40
|1.182.319.787
|% 0,39
|
|ODAS
|1,46
|461.113.727
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,55
|4.157.835.508
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,88
|791.185.437
|% 8,68
|
|YKBNK
|3,65
|568.234.821
|% -0,27
|
|PETKM
|8,01
|1.111.138.872
|% 1,39
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2527
|14,2663
|% 1,08
|
|Euro
|15,5685
|15,6101
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,8289
|18,9233
|% 0,31
|
|Frank
|15,4371
|15,5301
|% 0,88
|
|Riyal
|3,7898
|3,8088
|% 1,06
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|13,87
|
|Altın Gr.
|893
|893
|14,30
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,61
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30EDATA
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 22.82 lira fiyatla işlem gören hissede 785, 800 adet işlem
-
17:29DOCO
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 1, 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 698 adet işlem
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 55 kaybederek (% -0.96 ) 1, 817
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEDTR, BUCIM, YUNSA, INVES
-
17:27
BUCIM, DOHOL, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında