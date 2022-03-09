İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.03.2022 17:31
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008738
BIST
17:382.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,56
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
17:3814,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1798
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
17:3816,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4101
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
17:38935,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -18,27
|Açılış
|: 934,72
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|14.374.609
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.549.893.067
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|444.403
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.257.688
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,75
|21.824.654
|% -6,46
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|BRLSM
|9,14
|27.176.363
|% -5,28
|
|THYAO
|26,26
|5.240.589.366
|% 3,79
|
|KRDMD
|14,24
|3.403.197.400
|% -2,40
|
|SASA
|55,80
|2.549.893.067
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,60
|1.939.882.094
|% -2,77
|
|SISE
|13,16
|1.933.514.708
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,73
|965.717.068
|% 3,04
|
|ODAS
|1,50
|351.229.902
|% 5,63
|
|KRDMD
|14,24
|3.403.197.400
|% -2,40
|
|DOHOL
|3,11
|645.643.410
|% 7,61
|
|THYAO
|26,26
|5.240.589.366
|% 3,79
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6179
|14,6304
|% 1,24
|
|Euro
|16,1559
|16,2145
|% 2,59
|
|Sterlin
|19,2290
|19,3254
|% 1,82
|
|Frank
|15,7192
|15,8139
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8912
|3,9107
|% 1,27
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-62,88
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-16,16
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|-6,27
|