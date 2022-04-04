İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.04.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015602
BIST
17:122.298
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 45,91
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:1214,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:1216,1639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0540
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:12910,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,77
|Açılış
|: 910,91
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ARMDA
|78,10
|6.756.106
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.528.984
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.394.118
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.940.166
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,67
|1.738.543.349
|% -5,03
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|MZHLD
|31,54
|1.830.379
|% -4,02
|
|PAPIL
|19,92
|22.038.000
|% -3,95
|
|KOZAL
|155,40
|1.995.565.791
|% 7,32
|
|EKGYO
|2,52
|1.582.682.067
|% 5,44
|
|YKBNK
|4,16
|1.100.231.714
|% 1,22
|
|TTKOM
|10,99
|581.717.207
|% 4,47
|
|BIMAS
|82,00
|557.218.839
|% -2,38
|
|EKGYO
|2,52
|1.582.682.067
|% 5,44
|
|ODAS
|1,77
|261.252.365
|% 2,31
|
|ADESE
|0,81
|52.175.111
|% 5,19
|
|KLGYO
|1,02
|28.332.867
|% 3,03
|
|CEMAS
|1,16
|28.621.497
|% 0,87
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6952
|14,7061
|% 0,15
|
|Euro
|16,1506
|16,1668
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,2146
|19,3110
|% 0,09
|
|Frank
|15,7978
|15,8930
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|28,64
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,86
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 38 artarak (% 2.37 ) 2, 560
-
17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
-
17:24XU100
Endeks 2, 298 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 42, 691.00 milyon TL de
-
17:24EDATA
Yüzde 5.27 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 696, 866 adet işlem
-
17:22TUPRS
Yüzde 5.98 oranında artışla 241.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 695, 650 adet işlem