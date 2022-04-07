İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten









İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Paonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017244BIST