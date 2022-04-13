İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.04.2022 17:31
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020115
BIST
17:302.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,63
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:3014,5974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:3015,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0468
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8805
En Düşük
15,7820
17:30928,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,26
|Açılış
|: 928,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.911
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.334.830
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.272.193
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.672.677
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.288.120
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.746.515
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|373.980.091
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,22
|274.366.115
|% -8,30
|
|THYAO
|37,18
|3.819.277.716
|% -0,16
|
|GARAN
|13,75
|3.323.266.642
|% 0,15
|
|SISE
|17,42
|3.061.771.588
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,13
|2.802.591.620
|% 1,35
|
|KOZAL
|167,50
|2.783.864.696
|% 5,55
|
|YKBNK
|5,13
|2.802.591.620
|% 1,35
|
|ODAS
|2,31
|1.029.266.300
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,73
|1.077.980.837
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,20
|804.053.561
|% 8,91
|
|GARAN
|13,75
|3.323.266.642
|% 0,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5917
|14,5974
|% -0,01
|
|Euro
|15,8363
|15,8572
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9463
|19,0413
|% 0,23
|
|Frank
|15,5629
|15,6567
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8812
|3,9007
|% 0,11
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|9,13
|
|Altın Gr.
|928
|929
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,76
|