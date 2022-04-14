İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
14.04.2022 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020711
BIST
17:382.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,15
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:3814,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:3815,7985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1154
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:38926,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 926,19
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ASUZU
|89,10
|68.397.583
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|93.942.726
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.414.263
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.715.985
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,42
|12.688.662
|% -5,76
|
|MIPAZ
|6,33
|16.452.606
|% -4,81
|
|THYAO
|37,34
|4.656.213.098
|% 0,97
|
|GARAN
|13,70
|2.845.697.603
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,21
|1.813.017.967
|% 2,45
|
|SISE
|17,51
|1.747.476.002
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.611.651
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|716.145.077
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|829.316.924
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,12
|1.495.792.840
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,87
|1.011.144.873
|% 1,31
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6179
|14,6306
|% 0,25
|
|Euro
|15,7744
|15,7985
|% -0,73
|
|Sterlin
|19,0262
|19,1216
|% -0,30
|
|Frank
|15,4566
|15,5498
|% -0,59
|
|Riyal
|3,8893
|3,9088
|% 0,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-5,28
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|
Seans Raporu
17:38
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17:53BRSAN
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17:52XU050
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, MMCAS, MANAS, EKGYO, HUNER, TSKB, ESCAR, IHAAS
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17:52
OZGYO, TRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
MIPAZ, OYLUM, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında